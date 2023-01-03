Половина американцев винит вакцины против COVID в смерти родственников

Многие американцы заявили, что лично знали кого-то, кто умер при неизвестных обстоятельствах, и считают причиной этого вакцинацию от COVID.

Почти половина американцев считают, что вакцины против COVID могут быть виноваты во многих необъяснимых смертях.

Об этом сообщает американское издание Rasmussen Reports.

Согласно опросу, опубликованному 2 января:

28% уверены, что это очень вероятно,

21% считают, что это возможно,

17% считают, что это может быть причиной,

14% не уверены в своем ответе.

В начале декабря были получены данные, что 7 % вакцинированных людей считают, что они испытали «серьезные побочные эффекты» от вакцины. А это составляет 12 миллионам населения Соединенных Штатов.

Интересно, что демократы и республиканцы воспринимают вакцинацию неодинаково. Демократов было привито значительно больше, чем республиканцев (85% против 63%), но 33% опрошенных демократов заявили, что знали кого-то, кто умер от вакцины. Республиканцев, давших такой ответ, только 26%. Это свидетельствует, что результаты опроса достаточно верны, ведь вакцинированные с меньшей вероятностью захотят признать травму, нанесенную вакциной.

Кроме того, результаты опроса показали, что последствия вакцинации могут непропорционально сильно влиять на молодых людей. 35% взрослых в возрасте до 40 лет заявили, что, по их мнению, кто-то мог умереть из-за побочных эффектов вакцины, по сравнению с 28% лиц в возрасте от 40 до 64 лет и 14% пожилых людей.

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