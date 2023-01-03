Половина американцев винит вакцины против COVID в смерти родственников

Почти половина американцев считают, что вакцины против COVID могут быть виноваты во многих необъяснимых смертях.
Об этом сообщает американское издание Rasmussen Reports.
Согласно опросу, опубликованному 2 января:
- 28% уверены, что это очень вероятно,
- 21% считают, что это возможно,
- 17% считают, что это может быть причиной,
- 14% не уверены в своем ответе.
В начале декабря были получены данные, что 7 % вакцинированных людей считают, что они испытали «серьезные побочные эффекты» от вакцины. А это составляет 12 миллионам населения Соединенных Штатов.
Интересно, что демократы и республиканцы воспринимают вакцинацию неодинаково. Демократов было привито значительно больше, чем республиканцев (85% против 63%), но 33% опрошенных демократов заявили, что знали кого-то, кто умер от вакцины. Республиканцев, давших такой ответ, только 26%. Это свидетельствует, что результаты опроса достаточно верны, ведь вакцинированные с меньшей вероятностью захотят признать травму, нанесенную вакциной.
Кроме того, результаты опроса показали, что последствия вакцинации могут непропорционально сильно влиять на молодых людей. 35% взрослых в возрасте до 40 лет заявили, что, по их мнению, кто-то мог умереть из-за побочных эффектов вакцины, по сравнению с 28% лиц в возрасте от 40 до 64 лет и 14% пожилых людей.
Ранее Курсор информировал, что ЕС обсудит совместный ответ на вспышку Covid-19 в Китае.