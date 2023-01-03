ЕС обсудит совместный ответ на вспышку Covid-19 в Китае

Страны ЕС встретятся на этой неделе, чтобы обсудить совместный ответ путешественникам из Китая на фоне опасений по поводу резкого роста числа случаев Covid в стране.

«Швеция стремится к единой политике для всего ЕС, когда речь идет о введении возможных ограничений на въезд. Важно, чтобы мы быстро приняли необходимые меры», — говорится в заявлении шведского правительства, которая с 1 января начала свое председательство в Евросоюзе.

Стокгольм, который с 1 января принимает на себя председательство в ЕС, заявил, что созвал заседание механизма кризисного управления Совета IPCR на среду, 4 января.

Пекин резко прекратил свою жесткую политику «нулевого Covid», что привело к взрыву инфекций в стране, что побудило несколько государств-членов ЕС ввести тесты на Covid для путешественников из Китая.

Франция, Италия и Испания на этой неделе ввели требования по тестированию на Covid. Германия, заявляя, что не видит необходимости вводить рутинные тесты, ищет скоординированную систему для мониторинга вариантов в европейских аэропортах.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), одно из агентств здравоохранения ЕС, заявил в четверг, что систематический скрининг путешественников в настоящее время «неоправдан». В нем приводился уровень иммунитета в Европе и наличие на континенте тех же вариантов, что и в Китае.

Европейское отделение Совета международных аэропортов заявило, что введение ограничений для путешественников из Китая не было «ни научно обоснованным, ни рискованным».

Федерация, которая представляет более 500 аэропортов в 55 европейских странах, заявила, что идентификация возможных новых вариантов, которые могут появиться в Китае, может быть обнаружена с помощью геномного секвенирования анализа сточных вод в аэропортах без необходимости тестировать путешественников.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

Кроме этого, сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.