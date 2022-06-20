Польша: израильские поездки по изучению Холокоста создают негативный имидж страны

Заместитель министра иностранных дел Польши заявил о том, что правительство страны хочет изменить правила посещения израильтян с целью изучения Холокоста — у молодых евреев из-за неправильного подхода часто складывается негативное мнение об их сверстниках из Польши.

Польское правительство хочет, чтобы официальные правила регулировали условия, на которых израильские школьники посещают страну с визитами по изучению Холокоста, включая присутствие вооруженной израильской охраны, сообщил чиновник в Варшаве.

Заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач сказал, что вооруженная охрана, сопровождающая молодежные группы, сосредоточенность визитов только на Холокосте и отсутствие контактов с польской молодежью создают у молодых израильтян «негативное представление» о Польше.

«Появляются также нити, наводящие на мысль, что Польша — антисемитская страна, и по этой причине здесь опасно», — сказал Пшидач в интервью радиостанции RMF24.

По его словам, в новом межправительственном соглашении должно быть прописано, в каких случаях могут присутствовать охранники с заряженным оружием. По словам Пшидача, Варшава добивается такого соглашения уже несколько месяцев.

Польша также хотела бы, чтобы молодые израильтяне встречались со своими польскими сверстниками и понимали их отношение к польско-еврейской истории, охватывающей многие века.

Ежегодные образовательные поездки тысяч молодых израильтян были приостановлены во время пандемии, и на прошлой неделе Израиль заявил, что не возобновит их, потому что правое правительство Польши пытается контролировать учебную программу.

Пшидач сказал, что причина, по которой они не были возобновлены, заключается в том, что «мы считаем, что (они) должны регулироваться соглашением между Польшей и Израилем».

Курсор ранее писал, что Польша может ввести противоракетную защиту над западной Украиной. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, сказав, что у его страны есть все аргументы сделать это.