Польша может ввести противоракетную защиту над западной Украиной

Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, сказав, что у его страны есть все аргументы сделать это.

«Польша может «со дня на день» ввести противоракетную защиту над западной Украиной«, – заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

По его словам, если россия* продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы Польши с Украиной, то Польша может «закрыть небо» над Западной Украиной.

«У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом россии. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной», — заявил Козей.

Также он сказал, что НАТО должно защищать предоставленную Украине военную технику и на территории самой Украины, если это недалеко от границ НАТО.

Сейчас россияне пытаются уничтожить такую технику ракетами большой дальности.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.