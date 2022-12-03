Популярная европейская страна хочет ввести налог для туристов

В 2024 году власти Норвегии хотят ввести туристический налог, но пока еще рассматривают варианты, как именно он будет действовать.

Об этом сообщает The Local Norway.

Ежегодно страну посещают около 10 миллионов туристов, которые отмечают, что Норвегия считается довольно дорогой страной, но стоимость пребывания в ней еще может увеличиться, если власти введут туристический налог.

Предполагается, что его будут взимать с туристов за размещение в гостиницах и отелях, за покупку сувениров и других товаров и услуг в сфере туризма. А полученные средства власти направят на покрытие расходов местных муниципалитетов, в частности, чтобы поддерживать нормальный вид достопримечательностей, пешеходных дорожек и уборку мусора, который остается от посетителей местности. Сейчас на это из местных бюджетов тратят большие суммы.

Но активисты из Норвежской ассоциация гостеприимства считают этот шаг неправильным, потому что он может снизить привлекательность страны для путешественников из разных стран.

«Курсор» писал ранее, что туристы со всего мира каждый год приезжают в Афины — уникальный город в Греции, в котором сочетаются воедино современность и античность. Путешественников привлекает его история, архитектура, природа и прекрасные пляжи. Но мэр Афин планирует обложить туристов налогом.