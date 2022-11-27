Еще одно популярное туристическое направление хочет обложить туристов данью

Этот город обслуживает около 3,5 миллиона человек в день.

Туристы со всего мира каждый год приезжают в Афины — уникальный город в Греции, в котором сочетаются воедино современность и античность. Путешественников привлекает его история, архитектура, природа и прекрасные пляжи. Но мэр Афин планирует обложить туристов налогом, чтобы «поправить свою экономику».

Об этом сообщает DIP.

Это туристическое направление действительно пользуется спросом, в пик сезона Афины посещает около 3,5 миллионов туристов в день, из-за которых город испытывает «дополнительное давление», поскольку в нем проживает еще 650 тысяч жителей.

Мэр Афин отметил, что другие туристические направления в Европе, пользующие спросом, например, Барселона, Брюссель, Берлин и Рим, уже внедрили практику взимания налога с туристов.

Согласно данным Греческого статистического управления (ELSTAT) за сентябрь, туризм в стране был ключевым фактором с ростом ВВП на 7,7 процентом во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года. На туристах страна планирует заработать около 18 млрд евро.

Но размер планируемого налога, который хотят внедрить в Афинах, а также способы его взимания пока не уточняются.

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