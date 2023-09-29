Препарат, который применяют для лечения Covid-19 оказался опасным.

Начиная с конца 2021 года, противовирусное средство мольнупиравир, выпущенное мировой фармацевтической компанией Merck, стали рецептировать пациентам, страдающим от COVID-19. Этот препарат стал первым оральным средством, которое было включено Всемирной организацией здравоохранения в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Как пишет "Nature", исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, Имперского колледжа Ливерпульского университета (Великобритания) и Кейптаунского университета в Южной Африке провели собственное исследование и пришли к выводу, что мольнупиравир может способствовать дальнейшей мутации вируса, приспосабливающегося в организме человека, который принимал этот препарат, но не полностью выздоровел.

"Мольнупиравир действует, стимулируя мутации при воспроизведении вирусной РНК. Большинство этих случайных мутаций, вероятно, оказываются разрушительными для вируса, и многие из них могут привести к его гибели. Следовательно, повышенная частота мутаций, обусловленная мольнупиравиром, приводит к уменьшению вирусной нагрузки. Но если некоторые пациенты, принимающие мольнупиравир, не выздоравливают полностью от инфекции, вызванной SARS-CoV-2, это может создавать риск дальнейшего распространения мутировавших штаммов", - объясняет автор исследования Тео Сандерсон.

Исследователи проанализировали глобальную базу данных, включающую миллионы геномных последовательностей коронавируса SARS-CoV-2, чтобы понять, когда и как происходили мутации. В результате исследования они установили, что определенный класс длинных филогенетических ветвей, выделяющихся наличием мутаций G - A, появился лишь в 2022 году, после массового использования мольнупиравира.

Эта тенденция была особенно заметна в странах и возрастных группах, где лечение этим препаратом было наиболее активным, таких как Великобритания, Япония, Соединенные Штаты Америки и Австралия. В странах с низким уровнем мутаций G - A, по которым также имеются данные, мольнупиравир не использовался.

Таким образом, признаки использования мольнупиравира можно наблюдать в базах данных геномных последовательностей SARS-CoV-2. Тем не менее, несмотря на то, что прием этого препарата может спровоцировать мутации в вирусе COVID-19, пока нет доказательств того, что увеличение числа заражений вариантом Омикрон и его мутациями связано именно с этим препаратом.

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