Поражение неизбежно: из-за успехов ВСУ российские элиты теряют веру в путина

Власти российской федерации* сомневаются в успешном результате полномасштабной войны против Украины. Логистика захватнической армии фактически полностью истощена, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступление.

Представители российских элит также теряют в кремль, пытаясь обеспечить себе безопасность в случае смены режима.

Подробности 13 октября сообщает Cyprus Daily News.

Потеря оккупированных украинских земель ставит под сомнение вопрос о будущем президента владимира путина. Успехи ВСУ заставляют тысячи людей из окружения кремлевского вождя задуматься о своих перспективах. Многие уже не желают вести дела с токсичным российским лидером. Поражение армии рф в Украине только приближает борьбу за власть.

Активное противостояние спровоцирует негативные процессы в самой россии, которая постепенно придет в упадок. Экономические коллапсы и социальные потрясения – ближайшая перспектива для жителей рф. Не исключено, что и в течение последующих десятилетий российское государство исчезнет из мировой карты.

Ракетные удары захватчиков по Украине снизили запасы высокоточного вооружения. Санкции не позволят восстановить этот потенциал. Для российских оккупационных сил также серьезной проблемой является слабый моральный дух солдат. Мужчины трудоспособного возраста продолжают убегать из россии. Более полумиллиона бежали из страны, чтобы избежать мобилизации. С течением войны и гибелью большого количества российских солдат все меньше граждан захотят воевать на непонятной им войне

Украинская армия еще с большим задором будет уничтожать врага. Единственный выход для российских захватчиков – постепенно уходить с оккупированных земель Украины.

Ранее «Курсор» сообщал, что солдаты ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой области. Украинские десантники показали, какие руины оставили российские оккупанты на месте села Богородичное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!