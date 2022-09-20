«Деревня-призрак»: ВСУ показали освобожденное от оккупантов Богородичное Донецкой области

Украинские десантники показали, какие руины оставили российские оккупанты на месте села Богородичное.

Соответствующее видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Деревня-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков», – отметили военные.

Российские оккупанты долгое время проживали в монастыре на территории села.

Уже после того, как украинские воины взяли Богородичное под свой контроль и провели зачистку от захватчиков, россияне нанесли удар по церковным зданиям.

Об освобождении населенного пункта стало известно 12 сентября. Тогда украинские военные подняли флаг Украины в Богородичном Донецкой области.

Село освободили в результате успешного контрнаступления подразделений Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны на Харьковском направлении.

Вчера украинские силы установили полный контроль над городом Белогоровка в Луганской области.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о завершении зачистки этого населенного пункта.

Ранее наш сайт сообщал о прогнозе военно-политического эксперта касаемо того, когда ВСУ начнут освобождать Крым.

Помимо этого, недавно жители украинского города Изюм рассказали шокирующие истории, свидетелями которых они были во время жизни в оккупации.

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