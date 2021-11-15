После взрыва машины в Ливерпуле уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до «серьезного»

На данный момент правоохранительные органы рассматривают взрыв машины такси в Ливерпуле как террористический акт. Ведется следствие, задержаны четыре предполагаемых сообщника террориста.

После случившегося власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы со «значительного» до «серьёзного». Этой четвертый из пяти максимально возможных уровней опасности. Также это означает, что в ближайшее время вероятно совершение терактов, подобных тем, что уже произошел.

Сегодня было обнародовано видео с одной из камер наблюдения, которая запечатлела момент взрыва машины.

По предварительным данным, личность террориста идентифицирована, но пока не разглашается в интересах следствия. Также известно, что в ходе теракта было задействовано самодельное взрывное устройство.

По словам водителя такси Дейва Перри, пассажир попросил отвезти его к кафедральному собору, где проходила служба с участием не менее 2 тысяч человек. Взрыв произошел в День поминовения за несколько минут до начала минуты молчания в память о погибших британских военнослужащих.

По одной из версий, водитель такси заподозрил что-то неладное и остановил машину у женского госпиталя, где и произошел взрыв.

Также стало известно, что полиция задержала четырех мужчин в возрасте от 20 до 29 лет как предполагаемых сообщников террориста. На данный момент следственные действия по произошедшему инциденту продолжаются.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что взрыв такси в Ливерпуле стал «террористическим инцидентом» — полиция Великобритании. «Хотя мотивация этого инцидента еще не выяснена, учитывая все обстоятельства, он был объявлен террористическим актом», — сказал помощник главного констебля Расс Джексон.

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