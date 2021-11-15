Взрыв такси в Ливерпуле стал «террористическим инцидентом» — полиция Великобритании

«Хотя мотивация этого инцидента еще не выяснена, учитывая все обстоятельства, он был объявлен террористическим актом», — сказал помощник главного констебля Расс Джексон.

В понедельник полиция заявила, что взрывное устройство, взорвавшее такси в городе Ливерпуль на севере Англии, взял с собой пассажир, и этот взрыв рассматривается как террористический инцидент.

Полиция заявила, что, по их мнению, им известна личность пассажира, погибшего в результате взрыва, но они не могут ее раскрыть, пока расследование еще продолжается.

«Наши запросы показывают, что было изготовлено самодельное взрывное устройство и пока мы предполагаем, что оно было сделано пассажиром такси», — сказал помощник начальника полиции Расс Джексон из отдела по борьбе с терроризмом Северо-Запада.

«Хотя мотивация этого инцидента еще не установлена, учитывая все обстоятельства, он был объявлен террористическим актом», — отметил Джексон.

Взрыв охватил пламенем такси возле женской больницы Ливерпуля незадолго до 11 часов утра в воскресенье, когда в соседнем Ливерпульском соборе проходила служба памяти погибших на войне.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в результате взрыва машины в Ливерпуле погиб человек. Расследование взрыва возглавляли сотрудники по борьбе с терроризмом.

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