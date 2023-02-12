Последствия землетрясений в Турции: более 28 тысяч погибших и массовые беспорядки в регионах

Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч. Спасатели почти неделю продолжают разбор завалов и поиски пропавших, но некоторые иностранные группы начали приостанавливать свою работу.

Об этом сообщает «ВВС«.

Как отмечено в сообщении, в пострадавших регионах Турции ожидается ухудшение ситуации с безопасностью, поскольку запасы продовольствия уменьшаются. Также там начались массовые беспорядки, что стало причиной приостановления работы спасательных групп Германии и Австрии.

«Столкновения между неизвестными группами в провинции Хатай привели к тому, что десятки австрийских военнослужащих были вынуждены искать убежища в базовом лагере вместе с другими международными организациями», — говорится в сообщении.

По данным турецких СМИ, в течение последних часов 48 человек были арестованы за мародерство. У задержанных были изъяты несколько единиц оружия, а также наличные деньги, драгоценности и банковские карты.

После того, как Австрия приостановила спасательные работы, Министерство обороны Турции заявило, что армия взяла на себя защиту, а президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что использует чрезвычайные полномочия для наказания всех нарушающих закон. Позже немецкие спасательные команды заявили, что возобновят работу, как только турецкие власти признают ситуацию безопасной.

Напомним, мощные землетрясения накрыли Турцию 6 и 7 февраля. В результате пострадали десятки провинций, разрушено огромное количество зданий и домов. Жертвами землетрясения стали почти 25 тысяч жителей Турции и более 3,5 тысяч человек в Сирии. Шестые стуки в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы группы спасателей из десятков стран.

От Израиля на помощь была отправлена одна из крупнейших гуманитарных миссий — более 450 наших военных, спасателей и врачей прибыли на помощь турецким спасателям.