Посол Израиля: Иран испытывает ракеты, способные нести ядерное оружие

Израиль заявил на этой неделе, что в то время как мировые державы активизируют усилия по возвращению к ядерной сделке с Ираном, Исламская Республика испытывает баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, в нарушение соглашения.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно отчету Israel Hayom Friday, посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан направил письмо в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором раскрывается информация о незаконной ракетной деятельности Ирана, которая нарушает резолюцию 2231, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий еще в 2015 году.

Корпус стражей исламской революции уже несколько месяцев проводит испытания ракет, в том числе ядерных, написал Эрдан в своем письме. Он призвал членов СБ ООН осудить действия Тегерана.

Совет Безопасности должен отреагировать на угрозы Ирана миру и безопасности во всем мире, написал Эрдан и подробно описал типы ракет, которые режим испытывал, и каковы их возможности.

Во время одного из своих военных учений в середине января под названием «Великий пророк 15» иранские силы испытали ракеты различной дальности, в том числе баллистические ракеты «Седжиль» и «Кадер», которые способны нести боеголовку массой 650 кг (1400 фунтов) и имеют дальность действия около 2000 км (1200 миль).

Эрдан написал в своем письме, что технический прогресс Тегерана еще раз отражает связь между космическими и военными программами режима, которые работают вместе для развития ядерного потенциала режима.

Между тем, Иран предупредил Израиль и США в четверг о возможном возмездии после того, как еврейское государство во вторник нанесло удар по кораблю под иранским флагом «Савиз» в Красном море.

«Несомненно, в этом замешаны Соединенные Штаты», — заявил официальный представитель иранских военных.

Ранее Курсор сообщал, что Иран в 2021 году произвел более 50 кг обогащенного на 20% урана. Как сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, уровень добычи в Иране уже «на 40%» выше.

Кроме того, что Израиль сообщил США об атаке иранского судна. Израиль уведомил США, что он несет ответственность за нападение во вторник на иранское грузовое судно, связанное с Корпусом стражей исламской революции, у побережья Эритреи в Красном море.

Стало известно, что Израиль нанес удар по иранскому кораблю в Красном море. Официально Израиль не прокомментировал нападение. Израиль редко подтверждает или отрицает нанесение ударов по связанным с Ираном целям, но иногда заявляет о своих правах на атаки, которые являются прямым ответом на агрессию Ирана или его доверенных лиц