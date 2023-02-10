Посол Израиля обвинил ООН в ненависти к евреям

Посол Израиля Гилад Эрдан принял участие в мероприятии, организованном делегацией США в ООН по борьбе с антисемитизмом, и подверг критике поведение организации.

Об этом сообщает inn.

Делегация США в ООН совместно с Израилем и другими странами, включая Великобританию, Марокко, Канаду, Мексику и Аргентину, провела мероприятие высокого уровня по борьбе с распространением явления антисемитизма.

На мероприятии выступали Дуглас Умхофф, муж вице-президента Камалы Харрис, посол США в ООН Линда Томас Гринфилд и посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

«Нападения на евреев происходят каждый день здесь, в Нью-Йорке, и во всем мире. Мы живем в 2023 году, а не в 1943 году, и евреи по-прежнему являются целью нападений «.

Действовать нужно сейчас, и первый шаг – потребовать от антисемитов ответственности и взыскать цену. Организация Объединенных Наций, созданная после Холокост, призвана служить примером, но ее руководство ничего с этим не делает», — заявил Эрдан в своем выступлении.

Он рассказал об антисемитизме, который свирепствует даже в стенах ООН, где есть сотрудники, выразившиеся в антисемитской манере и при этом оставшиеся на своих позициях даже без осуждения со стороны организации. ООН продолжают нанимать сотрудников, которые прославляют Гитлера, и даже базовый шаг по принятию определения антисемитизма IHRA не был предпринят.

«Слова, не подкрепленные действиями, — пустые слова», — заключил Эрдан, призвав государства-члены потребовать от ООН ответственности и Генерального секретаря ООН и подчеркнул, что борьба с антисемитизмом является обязанностью всех государств-членов организации.

Посол упомянул, что всего год назад под его руководством ООН приняла резолюцию, направленную на борьбу с антисемитизмом и отрицанием Холокоста, подчеркнув при этом ответственность интернет-компаний, но на практике онлайн-пространство до сих пор является нарушенным пространством, где свирепствует ненависть к еврем.

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