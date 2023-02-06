Мир сознательно входит в масштабную войну — генсек ООН

По словам Антониу Гутерриша, перспективы мира продолжают уменьшаться, а вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выражает опасения относительно новой эскалации войны, которую российская федерация* ведет против Украины.

Об этом он сказал в понедельник, 6 февраля, в обращении к Генеральной ассамблее ООН.

По словам Гутерриша, российское вторжение в Украину причиняет «бесчисленные страдания украинскому народу с глубокими глобальными последствиями».

«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не вслепую погружается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это сознательно», – сказал глава ООН.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, вс рф* нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

По словам мэра города, завалы будут разбирать всю ночь. Российская ракета ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней вс рф оборвали.

Наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 кв. и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 ед. техники.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.