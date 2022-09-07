Посол США: «Мы никогда не свяжем руки Израилю, если ему нужно защищаться»

Посол США в Израиле Томас Найдс заявил, что администрация президента Джо Байдена привержена предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия и что ее приверженность безопасности Израиля является «железной».

Американский дипломат также подчеркнул, что Белый дом хочет «дипломатического решения» вопроса.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В беседе с журналистами в Иерусалиме Найдс подчеркнул: «Мы поддерживаем Израиль, чтобы убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Это также отвечает интересам нашей национальной безопасности, и мы повторяли это снова и снова».

Он повторил предыдущие обещания, данные Израилю президентом Джо Байденом, сказав: «Мы никогда не свяжем руки Израилю, если Израилю потребуется защищаться».

«Мы понимаем агрессию Ирана и никогда не свяжем руки Израилю. Байден «очень ясно» дал это понять премьер-министру Израиля Яиру Лапиду», — повторил Найдс.

«Мы хотели бы дипломатического решения» иранской ядерной проблемы, но только на условиях, которые президент изложил нашим европейским коллегам. Есть много пробелов и условий», — сказал Нидес о продолжающихся переговорах, которые «еще не решены».

Дипломат отметил, что «Байден продемонстрировал, что он придерживается принципов. Его принцип заключается в том, что он поддерживает Государство Израиль и безопасность Государства Израиль, и это то, что мы называем железной бронёй».

Найдс указал на то, что США настаивают на сохранении иранских Стражей исламской революции в списке иностранных террористических организаций, как на доказательство того, что американский президент «является человеком слова».

Ранее Курсор писал, что США хотят, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий ЦАХАЛа. Сообщается, что Соединенные Штаты пытаются настаивают на том, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛ.