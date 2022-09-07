США хотят, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий ЦАХАЛа — СМИ

Сообщается, что Соединенные Штаты пытаются настаивают на том, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛ.

Согласно сообщениям СМИ, Вашингтон пытается оказать давление на Израиль после публикации отчета касательно перестрелки между солдатами ЦАХАЛа и террористами в Дженине, во время которой погибла журналистка сети Al-Jazeera Ширин Абу Акала.

По словам заместителя официального представителя Государственного департамента, США «продолжат оказывать давление на Израиль на самом высоком уровне, чтобы побудить пересмотреть его политику и практику в этом отношении, чтобы гарантировать, что подобное не повторится в будущем».

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет, комментируя это заявление, сказал: «Инструкции по открытию огня для наших солдат будут определяться командирами ЦАХАЛ независимо от какого-либо давления, внутреннего или внешнего».

«Правда заключается в том, что есть палестинские террористы, в любой момент пытающиеся убить граждан Израиля. Не наоборот. Наша рука не легка на спусковом крючке, но наш моральный долг — это наносить удары по террористам, и, тем самым, спасать человеческие жизни», — заявил Беннет.

По словам Беннета, он надеется, что друзья Израиля во всем мире «не будут проповедовать нам мораль, а поддержат нас в нашей войне с террором».

Ранее Курсор писал, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Израиль пересмотрел свои «правила ведения боевых действий» во время военных операций в Иудее и Самарии. Энтони Блинкен обратился с такой просьбой к Бени Ганцу.

СМИ: США тщательно проверит ультраортодоксальное подразделение ЦАХАЛа. Журналисты утверждают, что Госдепартамент США оценивает деятельность ультраортодоксального пехотного батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда» из-за возможных нарушений прав человека.