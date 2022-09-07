США хотят, чтобы Израиль пересмотрел правила ведения боевых действий ЦАХАЛа — СМИ

Согласно сообщениям СМИ, Вашингтон пытается оказать давление на Израиль после публикации отчета касательно перестрелки между солдатами ЦАХАЛа и террористами в Дженине, во время которой погибла журналистка сети Al-Jazeera Ширин Абу Акала.
По словам заместителя официального представителя Государственного департамента, США «продолжат оказывать давление на Израиль на самом высоком уровне, чтобы побудить пересмотреть его политику и практику в этом отношении, чтобы гарантировать, что подобное не повторится в будущем».
Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет, комментируя это заявление, сказал: «Инструкции по открытию огня для наших солдат будут определяться командирами ЦАХАЛ независимо от какого-либо давления, внутреннего или внешнего».
«Правда заключается в том, что есть палестинские террористы, в любой момент пытающиеся убить граждан Израиля. Не наоборот. Наша рука не легка на спусковом крючке, но наш моральный долг — это наносить удары по террористам, и, тем самым, спасать человеческие жизни», — заявил Беннет.
По словам Беннета, он надеется, что друзья Израиля во всем мире «не будут проповедовать нам мораль, а поддержат нас в нашей войне с террором».
Ранее Курсор писал, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Израиль пересмотрел свои «правила ведения боевых действий» во время военных операций в Иудее и Самарии. Энтони Блинкен обратился с такой просьбой к Бени Ганцу.
СМИ: США тщательно проверит ультраортодоксальное подразделение ЦАХАЛа. Журналисты утверждают, что Госдепартамент США оценивает деятельность ультраортодоксального пехотного батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда» из-за возможных нарушений прав человека.