Посольство Украины в Израиле отреагировало на массовую атаку украинских территорий

Киев и другие города Украины оказались под массированным обстрелом со стороны страны-агрессора.

Киев и другие города Украины в понедельник, 10 октября, оказались под массированным ракетным ударом более 80 ракет. В результате атаки пострадали многие мирные жители и десятки погибли.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Израиле.

«Киев и другие города под обстрелом более 80 ракет, выпущенных по Украине! В результате повреждений зданий много мирных жителей пострадали, десятки убитых в результате атаки», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, вследствие массированного ракетного удара по Украине, совершенного российскими оккупантами, погибли как минимум 10 человек, еще около 60 получили ранения. «Прилеты» зафиксировали в Киеве и еще в 14 регионах Украины.

Также Курсор сообщал о том, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!