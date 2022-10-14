Посоветовал врач: житель Великобритании завел дома 300 тарантулов

35-летний Аарон Феникс из британского города Бристоль живет дома с 300 тарантулами. Начал он собирать их с 2021 года и уже получил прозвище «Спардеймен».

Об этом сообщает издание Dailystar.

Британец признался, что с детства любил тарантулов и решил их разводить, прислушавшись к рекомендациям психотерапевта. Дело в том, что у Аарона диагностировали биполярное расстройство и посоветовали ему найти хобби, чтоб улучшить психическое здоровье.

Теперь каждую неделю по почте он получает новых питомцев. И по словам Аарона, его психическое здоровье действительно улучшилось.

Гордость коллекции Финикса — самка мексиканского огненноколенного паука-птицееда. Она обошлась Аарону в 160 фунтов. Паучиха вместе с собратьями занимает все свободное пространство в спальне хозяина.

В будущем британец планирует открыть собственный магазин с экзотическими животными и будет разводить пауков для продали коллекционерам.

«Курсор» писал ранее, что паук Huntsman, являющийся редкостью для Великобритании, был случайно доставлен в Соединенное Королевство из Китая. Он может вырасти до 12 дюймов в размахе ног и, как известно, этот паук поедает птиц и ящериц.

Еще мы писали, что в парке рептилий, расположенном в Австралии, нашли опасного паука чрезвычайно больших размеров для своего вида.