Повезло, что выжила: в США мужчина нашел редкую двуглавую змею

Ученые отметили, что такая мутация у подвязочных змей случается примерно один раз на 100 000, поэтому редкому существу повезло, что оно выжило.

В американском штате Небраска 45-летний Джошуа Маршалл наткнулся на необычную рептилию. Он расчищал и передвигал бревна, когда обнаружил двуглавую змею.

Об этом пишет Express.

«Рептилия выглядела совершенно нормально, если не считать двух голов. Я понятия не имею, откуда она взялась», — прокомментировал мужчина.

В результате Маршалл забрал змею и поместил ее в банку, а затем связался с экспертами. Профессор Деннис Ферраро из Университета Небраски в Линкольне подчеркнул, насколько редким был двуглавый мутант.

«Такая мутация у подвязочных змей случается примерно один на 100 000. Этому редкому существу повезло, что оно выжило», — отметил Ферраро.

По его словам, вторая голова обычно возникает из-за генетической мутации или неправильного кода во время эмбрионального развития. В данном случае, изначально должны были родится близнецы, однако в какой-то момент они перестали расщепляться.

«Если одна голова быстро станет доминирующей, а другая будет просто волочиться рядом, то змея, скорее всего, умрет, потому что не сможет охотиться или избегать хищников», — подчеркнули эксперты.

Но что делает открытие Маршалла особенным даже среди двуглавых змей, так это то, что расщепление между головами произошло относительно давно.

Ученые называют состояние наличия более одной головы полицефалией. Это случается среди различных животных, включая кошек, коров, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах. Более того, состояние также наблюдается и среди людей.

«Курсор» писал ранее, что ученые поймали 100-килограммовую змею, которая съела оленя целиком.