Пожар на острове Пасхи повредил известные каменные статуи

В Чили на острове Пасхи начался масштабный пожар, что нанесло урон всемирно известным статуям моаи. К несчастью, часть из них не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает BBC.

Чиновница ведомства, которое охраняет памятники культуры, Каролина Перес Даттари утверждает, что площадь пожара составляет 60 гектаров. Больше всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку.

По словам главы общины Мау Хенуа, пожар является «непоправимым и с последствиями, которые вы не можете заметить». Мэр острова рассказал журналистам, что «ущерб, нанесенный пожаром, невозможно возместить».

The famous stone monolith statues known as moai were damaged due to a fire on Easter Island. pic.twitter.com/qq0yT22a2V

‘Totally Charred’: Fire Engulfs Mysterious Easter Island Statues

Many of the enigmatic Moai statues on Easter Island, Chile were badly damaged by a recent forest fire that rode roughshod over Rapa Nui national park, where the figures are located. pic.twitter.com/Lqz94GrE8o

— Art & Love (@ArtLove7654321) October 7, 2022