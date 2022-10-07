Пожар на острове Пасхи повредил известные каменные статуи

По словам заместителя министра культурного наследия Чили, пока что неизвестно о точном количестве пострадавших памятников истории.

В Чили на острове Пасхи начался масштабный пожар, что нанесло урон всемирно известным статуям моаи. К несчастью, часть из них не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает BBC.

Чиновница ведомства, которое охраняет памятники культуры, Каролина Перес Даттари утверждает, что площадь пожара составляет 60 гектаров. Больше всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку.

По словам главы общины Мау Хенуа, пожар является «непоправимым и с последствиями, которые вы не можете заметить». Мэр острова рассказал журналистам, что «ущерб, нанесенный пожаром, невозможно возместить».

The famous stone monolith statues known as moai were damaged due to a fire on Easter Island. pic.twitter.com/qq0yT22a2V — Животный мир (@dragon_of_time_) October 7, 2022

‘Totally Charred’: Fire Engulfs Mysterious Easter Island Statues Many of the enigmatic Moai statues on Easter Island, Chile were badly damaged by a recent forest fire that rode roughshod over Rapa Nui national park, where the figures are located. pic.twitter.com/Lqz94GrE8o — Art & Love (@ArtLove7654321) October 7, 2022

Отметим, что Моаи являются каменными монолитными статуями на острове Пасхи, который расположен в Тихом океане. В данный момент там насчитывается 887 статуй моаи. Согласно распространенному мнению, их изготовили местные аборигены между 1250 и 1500 годами, однако единое мнение по вопросу их передвижения по острову отсутствует.

Впервые эти люди были описаны путешественником-исследователем Джеймсом Куком. Изготовление и установка моаи – очень трудоемкий и затратный процесс, в силу чего европейцам долгое время было непонятно, кто изготовил статуи, как их перемещал и с помощью какого инструмента.

Также «Курсор» сообщал о том, что ученые попытались разгадать секрет истуканов острова Пасхи.