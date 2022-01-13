Ученые попытались разгадать секрет истуканов острова Пасхи

Ученые всего мира уже давно ломают голову над тем, какую функцию выполняют истуканы острова Пасхи.

Недавнее исследование помогло хотя бы частично пролить свет на эту загадку.

Известно, что коренных жителей острова Пасхи называют раппануйцами. Они известны на весь мир тем, что вырубали огромные каменные изваяния – моаи, которые известны нам как истуканы или просто статуи.

На данный момент на острове насчитывается порядка тысячи статуй. В среднем размер истуканов находится в диапазоне от 3 до 12 метров.

Сообщается, что они были созданы местными жителями еще в XI – XVI веках.

Согласно недавнему исследованию, статуи острова Пасхи помогают раппануйцам выращивать урожай.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав химический состав истуканов. Оказалось, что в нем много кальция и фосфора, что благотворно влияет на почву и выращивание урожая.

Таким образом, базальтовая порода, из которой были сделаны моаи, все это время выполняли роль удобрения для местной почвы.

Порода для изготовления статуи добывалась на склоне вулкана Рано-Рараку. Предполагается, что местные жители заметили, что земля на сколе вулкана более плодовитая, и использовали статую для повышения урожайности.

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