Правительство Индонезии приняло закон о переносе столицы

Планы переместить правительство из Джакарты, шумного мегаполиса с населением 10 миллионов человек, который страдает от хронических заторов, наводнений и загрязнения воздуха, выдвигались несколькими президентами.

Министр планирования Индонезии заявил во вторник, 18 января, что парламент Индонезии одобрил законопроект о переносе столицы страны из Джакарты в заросший джунглями район Калимантан на острове Борнео.

Новый закон о капитале штата, который обеспечивает правовую основу для амбициозного мегапроекта президента Джоко Видодо, стоимостью 32 миллиарда долларов, определяет, как будет финансироваться и управляться развитие столицы.

«Новая столица выполняет центральную функцию и является символом идентичности нации, а также новым центром экономического притяжения», — заявил министр планирования Сухарсо Моноарфа парламенту после того, как законопроект был принят во вторник.

Новый центр страны будет называться «Нусантара» — яванское название индонезийского архипелага, выбранного президентом, объявил Моноарфа в понедельник.

Планы по перемещению правительства из Джакарты, шумного мегаполиса с населением 10 миллионов человек, страдающего от хронических пробок, наводнений и загрязнения воздуха, выдвигались несколькими президентами, но ни один из них так далеко не продвинулся.

Как известно, президент впервые объявил о плане в 2019 году, но пандемия задержала прогресс.

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии рассматривает новую столицу как «суперхаб», который будет поддерживать фармацевтический, медицинский и технологический секторы и способствовать устойчивому росту за пределами острова Ява.

Но критики закона говорят, что закон был принят в спешке и нуждается в общественных консультациях, а также в ограничениях по экологическим соображениям.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что КНДР заявила о четвертом запуске управляемых ракет по островной цели в Японском море.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.