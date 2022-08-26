Премьер Финляндии призвала Евросоюз быть «более смелым» по отношению к россии

По словам Санны Марин, ЕС должен усилить санкции по отношении к стране-агрессору.

Европейский Союз опаздывает с решением вопроса энергетической безопасности — в частности, с уменьшением зависимости от российских энергоносителей.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Yle.

Глава финского правительства также отметила, что войны россии* против Украины можно было бы избежать, если бы реакция Евросоюза по отношению к рф была бы более мощной.

«Мы должны смотреть в будущее и следить за тем, чтобы не создавать таких связей с другими авторитарными странами, как сейчас с россией. Нам нужно ввести более жесткие санкции против россии. Мы должны быть более смелыми и защищать демократические ценности, и именно поэтому Украине необходимо выиграть войну», — подчеркнула Марин.

Как сообщал Курсор, в мае премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что возможность вступления ее страны в НАТО необходима для безопасности ее граждан, и призвала международное сообщество объединиться в усилении санкций против россии* .

«Если Финляндия сделает этот исторический шаг, то это будет ради безопасности наших собственных граждан. Вступление в НАТО укрепит все международное сообщество, отстаивающее общие ценности», — сказала Марин.

Также Курсор информировал о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг приветствует решение лидеров Финляндии поддержать вступление в альянс.

«Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым», — заявил Столтенберг.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!