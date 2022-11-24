Премьер-министр Италии встретился с еврейскими лидерами: что они обсуждали

Политик заявил об «огромной важности» еврейской общины Италии для итальянской и европейской национальной идентичности.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретилась с главой Всемирного еврейского конгресса и итальянских еврейских групп.

Об этом сообщает Israel National News.

Это произошло в среду, 23 ноября. В рамках встречи Мелона настаивала на «огромной важности» еврейской общины Италии для итальянской и европейской национальной идентичности.

Стороны достигли полного согласия в том, что нужно твердо и решительно бороться со всеми формами антисемитизма, в том числе в Интернете и соцсетях.

Известно, что Мелони, являющаяся главой правой партии «Братья Италии», одержала победу на общенациональных выборах в Италии в сентябре. Ее политическое движение обвиняют в фашизме, пускай Мелони и отстранила кандидата, который перед выборами восхвалял Адольфа Гитлера.

Сама Мелони делала противоречивые заявления. Так, она обвиняла Израиль в проведении «очередной резни детей в Газе» во время операции «Защитный край» в 2014 году. Однако, в рамках последних выборов позиционировала себя как произраильского политика.

Помимо этого в ходе беседы с израильскими журналистами она недавно заявила, что Израиль является единственной полноценной демократией на всем Ближнем Востоке.

«Мы безоговорочно защищаем его право на существование и жизнь в безопасности. Я считаю, что существование Государства Израиль жизненно важно, и «Братья Италии» приложит все усилия, чтобы инвестировать в более тесное сотрудничество между нашими странами», ‒ добавила она.

«Курсор» сообщал, что в Италии на синагогу напали вандалы в годовщину Хрустальной ночи.