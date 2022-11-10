В Италии на синагогу напали вандалы в годовщину Хрустальной ночи

На граффити было написано: «Евреи – новые расисты и фашисты».

В четверг, в 84-ю годовщину Хрустальной ночи, синагогу в Триесте, Италия, подвергли вандализму, нанеся антисемитские граффити на фасад ее здания.

Об этом сообщает Israel National News.

Местные журналисты утверждают, что на граффити было написано: «Евреи – новые расисты и фашисты». Полиция уже расследует инцидент, о чем заявили власти региона Фриули-Венеция-Джулия на севере Италии, где расположен Триест.

По словам губернатора региона Массимилиано Федриги, этот акт антисемитского вандализма – «трусливый жест, который необходимо решительно осудить». Он добавил, что полностью солидарен с еврейской общиной Триеста.

Отметим, что в 2020 году синагога в Триесте также несколько раз подвергалась актам вандализма со стороны антисемитов, во время которых подозреваемый якобы разбил два окна «в целях разжигания этнической и религиозной ненависти».

Ранее мы рассказывали, что в Германии ресторан быстрого питания KFC разослал клиентам скандальную рекламу накануне годовщины «Хрустальной ночи». Так, он предложил им «побаловать себя более нежным сыром на вашей хрустящей курице в день памяти Хрустальной ночи!«.

Спустя некоторое время представители фастфуда принесли своё извинение и сослались на «ошибку в нашей системе». Ряд деятелей жестко осудили этот инцидент.

Также «Курсор» сообщал, что американский еврейский комитет призвал Amazon удалить антисемитский фильм.

Помимо этого, палестинцы забросали камнями автобус с солдатами ЦАХАЛа.