Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит встречу с Зеленским в Киеве

В Киеве прошла встреча между Борисом Джонсоном и президентом Украины Зеленским. Объектами обсуждения стали совместные меры Запада и Украины для препятствия агрессии рф.

Сегодня Борис Джонсон находится в Киеве, куда он прилетел для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания, возглавляемая Джонсоном, является лидером в антивоенной коалиции против россии* и выступает инициатором в ужесточении санкций против путина и его режима.

Борис Джонсон заявил, что считает факты о зверствах российской армии «настолько шокирующими, настолько отвратительными», что власти рф пытаются скрыть их от своих граждан.

Лидеры стран встречаются для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине и принять меры по помощи стране для сдерживания российской агрессии.

Ранее «Курсор» сообщал, что Джонсон обратился к россиянам на русском языке: Вы достойны знать правду. Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение, записанное непосредственно для жителей рф, в котором он призвал россиян искать правдивую информацию о войне в Украине.

Также публиковалась информация от ООН: третья часть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома. ООН сообщила, что число украинцев, покинувших свои дома из-за непрекращающейся войны россии в Украине, превысило 11,4 млн людей.

Кроме того, редакция писала, что Генассамблея ООН приостановила участие россии в Совете ООН по правам человека. Мировые государства решительно продолжают осуждать войну россии* в Украине и помимо санкций, россию исключают из многих международных организаций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!