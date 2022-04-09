ООН: третья часть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома

ООН сообщила, что число украинцев, покинувших свои дома из-за непрекращающейся войны россии в Украине, превысило 11,4 млн людей.

По официальным данным Организации Объединенных Наций, 11,4 млн украинцев вынужденно покинули свои дома в связи с военными действиями армии рф* на территории Украины. Из них более 4,4 млн граждан покинули страну и стали беженцами.

Военные преступления путина и российской армии прогнали из своих домов треть населения многомиллионной страны.

7,1 млн украинцев бросили дома, спокойную жизнь, налаженный быт и уют, и стали внутренними переселенцами. Они остались в Украине, но переехали в менее обстреливаемые районы.

По подтвержденной информации ООН, на 7 апреля зафиксировано 1611 смертей мирных жителей, в том числе 131 ребёнка. Ранения получили 2227 человек.

Генпрокуратура Украины сообщает о гибели 176 детей, ещё 324 ребёнка получили ранения.

Ранее «Курсор» сообщал, что Генассамблея ООН приостановила участие россии в Совете ООН по правам человека. Мировые государства решительно продолжают осуждать войну россии* в Украине и помимо санкций, россию исключают из многих международных организаций.

При этом публиковались данные, что россия угрожала дипломатам в ООН. Перед голосованием касательно исключения россии из Совета по правам человека, делегациям стран-членов ООН получили письма с угрозами от российских дипломатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!