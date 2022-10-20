Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку

Трасс отметила, что уже сообщила королю Чарльзу ІІІ о своем решении.

В четверг, 20 октября, во время брифинга премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Должность она занимала всего полтора месяца.

Об этом сообщает BBC.

Лиз Трасс сказала, что отдает себе отчет в том, что, учитывая ситуацию, не может выполнить мандат, на который ее избрала Консервативная партия.

Перед репортерами она также отметила, что заняла должность премьер-министра страны в период «большой экономической и международной нестабильности». По ее словам, ее правительство оплатило счета за электроэнергию и сократило национальное страхование, а также изложило концепцию «экономики с низкими налогами и высоким ростом».

Однако, как сообщают СМИ, представленный Трасс план экономических реформ обрушил фунт стерлингов и спровоцировал кризис, а ее рейтинг начал стремительно падать.

Лиз Трасс подчеркнула, что уже уведомила короля Чарльза ІІІ о своем решении, но она останется на посту, пока не будет избран ее преемник.

К слову, выборы нового премьер-министра Британии состоятся уже на следующей неделе.

«Курсор» писал ранее, что экс-министр иностранных дел Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022 года. Тогда королева Елизавета II утвердила ее в должности премьер-министра и поручила сформировать правительство.