Лиз Трасс официально стала новым премьер-министром Великобритании

Сегодня, 6 сентября, во время встречи 96-летний монарх попросил Трасс, чтобы та сформировала новое правительство на фоне острого кризиса стоимости жизни в Великобритании.

Об этом сообщает The Times of Israel.

47-летний политик встретился с Елизаветой II в лондонском конференц-центре на следующий день после того, как в Консервативной партии объявили об избрании Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Трасс заявила, что «справится с энергетическим кризисом», увеличит расходы на оборону и снизит налоги.

Таким образом, Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.

«Я как одна из тех ракет-носителей, которые выполнили свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана», – сказал он.

Ранее «Курсор» сообщал, что в *кремле раскритиковали Лиз Трасс из-за ее антироссийской позиции. По словам главы мид рф сергея лаврова, новый премьер-министр Великобритании не желает идти на компромиссы.

В отличие от россии, лидеры Евросоюза поздравили Трасс и пожелали приложить усилия для того, чтобы улучшить отношения между Великобританией и ЕС.

Помимо этого, мы рассказывали, что в Великобритании обязали криптобиржи блокировать счета подсанкционных компаний. Это обусловлено опасениями, что рф может пользоваться биткоинами и другими цифровыми активами для обхода финансовых ограничений.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!