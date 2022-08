Преследования евреев США: люди стали получать письма с угрозами

На этой неделе американские евреи по всей стране проснулись от антисемитских писем и листовок. Такие письма пришли им непосредственно домой и стали продолжением антиеврейской кампании, проводимой белыми супремасистами.

Письма в пластиковых пакетах были разложены на подъездных дорожках нескольких домов в Джексонвилле, штат Флорида, в выходные дни, сообщили американские СМИ.

«Мы находимся прямо через дорогу от школы, — рассказала Эмбер Уилсон. — Здесь живет много детей. Мы не хотим, чтобы здесь происходили подобные вещи. Мне очень обидно осознавать, что это происходит в нашем районе».

«Мы крайне обеспокоены, узнав об очередном инциденте с распространением антисемитских листовок на Лонг-Айленде, на этот раз во Фрипорте, — написало отделение Антидиффамационной лиги (АДЛ) в Нью-Йорке и Нью-Джерси. — Мы продолжаем выступать против этой ненависти и антисемитизма, которым нет места в нашем обществе».

Афаф Нашер, исполнительный директор Нью-Йоркского отделения Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), осудил листовки, сказав: «Участившиеся случаи появления у наших дверей пропаганды нацизма и расового превосходства являются леденящим душу напоминанием о том, что мы имеем дело с наглыми экстремистами, намеренными разжигать ненависть в наших кварталах. CAIR-NY осуждает эти антиеврейские листовки и вновь подтверждает нашу солидарность с нашими еврейскими братьями и сестрами».

Фотографии листовок на Лонг-Айленде были снабжены логотипом Лиги защиты гоев, белой националистической организации, которая, по-видимому, несет ответственность за основную часть этой кампании. Как и материалы, распространенные на этой неделе, их часто упаковывают в пластиковые пакеты и раскладывают перед домами.

Extremely disturbed to learn of another incident of antisemitic flyer distribution on LongIsland, this time in Freeport. We continue to speak out against this hate and antisemitism, which has no place in our community.https://t.co/ncLYZu0yHm

— ADL New York / New Jersey (@ADL_NYNJ) August 15, 2022