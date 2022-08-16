Преследования евреев США: люди стали получать письма с угрозами

19:38, Сегодня
Мировые новости, Общество
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Фото: canva.com

Люди по всему Лонг-Айленду в выходные дни получили антисемитские письма в пластиковых пакетах, лежащих прямо на дорожках перед домами.

На этой неделе американские евреи по всей стране проснулись от антисемитских писем и листовок. Такие письма пришли им непосредственно домой и стали продолжением антиеврейской кампании, проводимой белыми супремасистами.

Письма в пластиковых пакетах были разложены на подъездных дорожках нескольких домов в Джексонвилле, штат Флорида, в выходные дни, сообщили американские СМИ.

«Мы находимся прямо через дорогу от школы, — рассказала Эмбер Уилсон. — Здесь живет много детей. Мы не хотим, чтобы здесь происходили подобные вещи. Мне очень обидно осознавать, что это происходит в нашем районе».

«Мы крайне обеспокоены, узнав об очередном инциденте с распространением антисемитских листовок на Лонг-Айленде, на этот раз во Фрипорте, — написало отделение Антидиффамационной лиги (АДЛ) в Нью-Йорке и Нью-Джерси. — Мы продолжаем выступать против этой ненависти и антисемитизма, которым нет места в нашем обществе».

Афаф Нашер, исполнительный директор Нью-Йоркского отделения Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), осудил листовки, сказав: «Участившиеся случаи появления у наших дверей пропаганды нацизма и расового превосходства являются леденящим душу напоминанием о том, что мы имеем дело с наглыми экстремистами, намеренными разжигать ненависть в наших кварталах. CAIR-NY осуждает эти антиеврейские листовки и вновь подтверждает нашу солидарность с нашими еврейскими братьями и сестрами».

Фотографии листовок на Лонг-Айленде были снабжены логотипом Лиги защиты гоев, белой националистической организации, которая, по-видимому, несет ответственность за основную часть этой кампании. Как и материалы, распространенные на этой неделе, их часто упаковывают в пластиковые пакеты и раскладывают перед домами.

Листовки также содержали список еврейских НПО, обвиняемых в содействии массовой миграции, и фотографии нескольких американских политиков со звездами Давида на лбу.

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Автор материала:
Орли Шендт
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