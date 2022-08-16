Стрельба у больницы в США: шесть человек ранены

Трое раненых в момент стрельбы находились в подозреваемом угнанном автомобиле и были задержаны. Трое взрослых и один подросток находятся в критическом состоянии.

Шесть человек, включая по меньшей мере двух несовершеннолетних, были ранены в результате стрельбы, произошедшей рано утром во вторник возле больницы в Мемфисе, штат Теннесси, сообщили местные СМИ.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени возле больницы Методист Норт в Роли, населенном пункте с населением 31 000 человек к северо-востоку от Мемфиса.

Полиция сообщила СМИ, что трое раненых в момент стрельбы находились в подозреваемом угнанном автомобиле и были задержаны. Трое взрослых и один подросток находятся в критическом состоянии.

После инцидента возле больницы был замечен автомобиль, изрешеченный пулями.

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