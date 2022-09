Превратил в «пустыню»: Ураган «Иан» осушил устье залива во Флориде

В четверг, 28 сентября на Флориду (США) обрушился сильнейший ураган «Иан», который буквально высосал всю воду из мелководного устья залива Тампа и превратил его в илистую «пустыню»,

Об этом пишет Science Alert.

Эксперты отметили, что в то время, как над Флоридой бушевал ураган, уровень воды в заливе Тампа снизился почти на 2 метра. А некогда оживленная гавань больше напоминала пустыню — люди не только могли видеть, но и гулять по дну мелководного устья залива. Подобное явление наблюдалось не только здесь, но и в гаванях и на пляжах по всему западному побережью Флориды.

Правда, ученые уверены, что гулять по илистому дну залива — было бы такой себе идеей. Исследователи объясняют, что вода, которая была высосана из залива в конце концов хлынет обратно, что может быть небезопасным для человека. В целом этот эффект высасывания воды называется обратным штормовым нагоном.

Сам по себе этот эффект не является чем-то новым, однако весьма любопытно наблюдать его из-за такого мощного урагана, как «Иан», который скорее должен доставлять огромное количество воды, чем высасывать его из близлежащих гаваней. Оказывается, все дело в направлении ветра.

Charlotte Harbor is going in reverse… pic.twitter.com/3XX34rptwS

— Brett Adair (@AlaStormTracker) September 28, 2022