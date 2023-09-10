Президент Бразилии Лула да Сильва не разрешит арестовать путина в своей стране — детали резонансного заявления

Он приглашает президента россии посетить Бразилию.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что владимир путин* при желании может лично посетить саммит "группы двадцати" в 2024 году. Он добавил, что не просто приглашает российского президента на следующую встречу "двадцатки" в Рио-де-Жанейро, но и гарантирует его безопасность.

Об этом пишет международное агентство новостей "Рейтер".

Лула да Силва уточнил, что пока он будет президентом Бразилии, путин может беспрепятственно туда приезжать и не переживать о том, что его там арестуют, поскольку этого не произойдет. Также бразильский лидер подтвердил, что планирует посетить встречу блока стран БРИКС, которая должна пройти в россии* перед встречей в Рио.

Ранее "Курсор" писал о том, что в россии придумали, как ответить на международный ордер на арест путина. Вячеслав володин, союзник путина, заявил, что в российское законодательство необходимо внести поправки, запрещающие любую деятельность МУС в россии и наказывающие всех, кто оказывает «помощь и поддержку» МУС.

Также мы сообщали, что суд Гааги может выдать еще один ордер на арест путина. Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность выдать новый ордер на арест президента рф владимира путина* в связи с обвинениями в преступлениях, связанных с деятельностью боевиков из частной военной группировки «вагнер».

Арест путина возможен на территории 123 стран, подписавших Римский статут.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!