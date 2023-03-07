Президент Грузии поддержала протестующих: что она сказала

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иноагентах», принятого в первом чтении парламентом страны.

Об этом сообщает «Униан».

В своем обращении к гражданам Грузии лидер страны подчеркнула, что наложит вето на закон об «иноагентах».

Отметим, что сегодня, 7 марта, у здания грузинского правительства собрались демонстранты из-за того, что депутаты поддержали в первом чтении законопроект, объявляющие неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния». Он во многом напоминает российское законодательство об «иноагентах».

Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался. В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии».

На фоне этого тысячи граждан вышли на улицы и приняли участие в масштабной акции протеста возле здания парламента. Тысячи людей перекрыли центральный проспект. Силовики уже мобилизовали «спецназ», а также начали применять водометы и слезоточивый газ для разгона протеста. Видео смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в Грузии протестующие бросают в полицию «коктейли Молотова».