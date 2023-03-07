В Грузии для разгона протестующих применяют водометы и слезоточивый газ: появились видео

Население возмущено законопроектом, который во многом напоминает российское законодательство.

В Тбилиси (Грузия) у здания парламента собрались протестующие после поддержания в первом чтении законопроекта, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния».

Об этом сообщают издания Эхо Кавказа и Грузия Онлайн.

Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался. Этот законопроект во многом напоминает российское законодательство об «иноагентах». Следующее голосование по другому варианту закона под названием «О регистрации иностранных агентов» проведут уже в четверг, 9 марта.

В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии». Дипломаты считают, что если правительство и дальше будет рассматривать подобные законы, то это противоречит «четкому стремлению народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию».

Неудивительно, что огромное количество местных жителей решили выразить свое возмущение и приняли участие в масштабной акции протесте возле здания парламента. Тысячи людей перекрыли центральный проспект.

Журналисты пишут, что возле парламента уже мобилизовали «спецназ», а также привлекают дополнительные наряды силовиков. Свидетели протеста пишут, что правоохранители уже применяли водометы и слезоточивый газ для разгона протеста.

Помимо этого сообщается, что начались столкновения между полицией и протестующими. По данным СМИ, из здания парламенты решили эвакуировать депутатов.

Вот так надо отстаивать свои права! В Тбилиси проходит многотысячный митинг против закона об иноагентах… pic.twitter.com/TYHGzd7AvR — Mihali (@Mihali_Mow) March 7, 2023

Оппозиция проводит акции протеста в центре Тбилиси после одобрения в первом чтении закона об иноагентах Перед зданием парламента собрались тысячи человек. Спецназ применил слезоточивый газ для разгона акции. pic.twitter.com/cQGeEviRD9 — SVTV NEWS (@svtv_news) March 7, 2023

Также «Курсор» сообщал, что появились первые наброски компромиссного соглашения касаемо судебной реформы.