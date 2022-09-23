Президент Ирана обвинил США в двойных стандартах из-за осуждения убийства иранской женщины

«А как насчет всех людей, убитых американской полицией?» — заявил Ибрагим Раиси в ответ на обвинения в адрес Ирана из-за убийства женщины и подавлении столкновений с протестующими.

В Нью-Йорке президент Ирана Раиси заявил, что смерть Махсы Амини будет расследована, однако при этом обвинил Запад в двойных стандартах, используя стратегию нападения в попытке отвести давление от себя на фоне продолжающегося роста протестов.

Смерть иранской женщины, задержанной полицией нравов страны, должна быть «неуклонно» расследована, заявил президент Ирана в четверг. И сразу обратился к США с вопросом: «А как насчет всех людей, убитых американской полицией?»

Он рассказал, что на Западе существуют «двойные стандарты» в отношении прав человека. «Все ли эти смерти в США были расследованы?» — спросил Ибрагим Раиси на пресс-конференции, состоявшейся в Нью-Йорке в кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров.

По поводу смерти Махсы Амини, которая привела к столкновениям между протестующими и силами безопасности в Иране, он сказал, что власти делают все необходимое.

«Это, безусловно, должно быть расследовано, — сказал он. — Я связался с ее семьей при первой же возможности и заверил их, что мы будем продолжать неуклонно расследовать этот инцидент. Наша самая главная задача — защита прав каждого гражданина».

В результате проходящих в Иране протестов, повлекших столкновения между иранскими силами безопасности и протестующими в выходные погибли по меньшей мере девять человек.

Иранская полиция утверждает, что Амини, задержанная за нарушение правил ношения хиджаба, умерла от сердечного приступа и не подвергалась жестокому обращению.

Ее семья рассказывает, что девушка была избита полицией. Протестующие в более чем десятке городов выражают гнев по поводу социальных репрессий и нарастающего кризиса в стране, они продолжают сталкиваться с силами безопасности и военизированными формированиями.

Раиси, выступивший в среду с официальным обращением к Генеральной Ассамблее, отметил, что повсюду с людьми происходят плохие вещи от рук властей.

Ране Курсор писал о протестах в Иране: количество погибших, санкции США и подробности смерти девушки, задержанной полицией нравов.