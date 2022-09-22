Протесты в Иране: количество погибших, санкции США и подробности смерти девушки, задержанной полицией нравов

Появилась новая информация о ходе протестов в Иране, спровоцировавших их событие и реакции Соединенных Штатов Америки.

Известно, что после задержания полицией нравов за якобы нарушение закона о ношении хиджаба умерла 22-летняя девушка по имени Махсы Амини. Ее должны были отпустить после «воспитательной работы», но спустя три дня она ушла из жизни.

По версии полиции, смерть наступила из-за сердечного приступа, но также есть слухи об избиении. После этого вспыхнули митинги, во время которых иранцам даже отключили Instagram.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам ее отца, правительство Ирана даже не позволило ему увидеть тело дочери. Ему продемонстрировали лишь лицо и ноги Махсы. Родственник умершей отвечает, что у девушки ранее не было никаких болезней.

По информации правозащитной организации, базирующейся в Осло, как минимум 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов, длящихся уже около недели из-за смерти 22-летней девушки. Митинги проходят в более чем 30 городах и других городских центрах, что вызывает тревогу у правозащитных организаций из-за «массовых арестов» протестующих и активистов гражданского общества.

«Люди Ирана вышли на улицы, чтобы отстоять свои основные права и человеческое достоинство…и правительство отвечает на их мирный протест пулями», – сказано в заявлении директора по правам человека Ирана (IHR) Махмуда Амири-Могхаддама.

На фоне этого США в четверг, 22 сентября, внесли иранскую полицию нравов в свой черный список санкций. В Минфине США заявили, что это учреждение несет «ответственность» за смерть Амини, а также объявили введение санкций «за жестокое обращение и насилие в отношении иранских женщин и нарушение прав мирных иранских протестующих».

Ранее Ганц обвинил Иран в попытке «купить» Ливан.

Также «Курсор» сообщал, что президент Ирана заявил в ООН о «растоптанной» ядернй сделке, «дикости» Израиля и прокомментировал протесты в его стране.

Помимо этого, постпред Израиля в ООН рассказал, что остановит Иран от ядерного оружия.