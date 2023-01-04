Президент Ирана пообещал отомстить за убийство высокопоставленного генерала

Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал отомстить за убийство генерала страны Касема Сулеймани в третью годовщину его смерти, сообщают СМИ.
Выступая на церемонии, посвященной смерти генерала, Раиси сказал, что те, кто стоит за этим, «должны знать, что возмездие очевидно», добавив, что «убийцам и сообщникам не будет никакой помощи». Он сказал, что Сулеймани победил «гегемонию США», и похвалил его за его роль в руководстве поддерживаемыми Ираном силами против экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).
Сулеймани, глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате удара американского беспилотника по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа в соседнем Ираке в январе 2020 года.
Иран ответил несколько дней спустя, выпустив дюжину баллистических ракет по американским военным и силам коалиции в Ираке, но иранские официальные лица неоднократно клялись отомстить за смерть Сулеймани.
Иран в 2020 году выдал ордер на арест Трампа и попросил помощи у Интерпола в его задержании по делу об убийстве Сулеймани. Интерпол быстро отклонил запрос, заявив, что его правила для уведомлений запрещают ему «любое вмешательство или деятельность политического» характера.
Вчера, связанная с государством иранская газета Jam Jam опубликовала имена и фотографии 51 американца, которые, по ее словам, участвовали в ликвидации генерала, и находятся «под угрозой возмездия». В список вошли несколько нынешних и бывших высокопоставленных гражданских и военных чиновников США, а также лица, которые, по всей видимости, были военнослужащими, занимающимися обслуживанием самолетов на региональных базах.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что около 60 официальных лиц США были внесены Тегераном в черный список за их причастность к убийству Сулеймани. Недавно Иран объявил , что намерен привлечь к ответственности 127 подозреваемых, имена которых не называются, за причастность и сотрудничество в ликвидации Сулеймани.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил , что Иран столкнется с серьезными последствиями, если нападет на американцев, в том числе на тех, против кого он ввел санкции.
Ранее Курсор писал о попытке убийства Помпео и Болтона: стало известно, кто стоял за этим. Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского БПЛА в Багдаде в 2020 году.