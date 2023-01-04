Президент Ирана пообещал отомстить за убийство высокопоставленного генерала

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что те, кто стоит за убийством Касема Сулеймани, «должны знать, что возмездие очевидно».

Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал отомстить за убийство генерала страны Касема Сулеймани в третью годовщину его смерти, сообщают СМИ.

Выступая на церемонии, посвященной смерти генерала, Раиси сказал, что те, кто стоит за этим, «должны знать, что возмездие очевидно», добавив, что «убийцам и сообщникам не будет никакой помощи». Он сказал, что Сулеймани победил «гегемонию США», и похвалил его за его роль в руководстве поддерживаемыми Ираном силами против экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Сулеймани, глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате удара американского беспилотника по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа в соседнем Ираке в январе 2020 года.

Иран ответил несколько дней спустя, выпустив дюжину баллистических ракет по американским военным и силам коалиции в Ираке, но иранские официальные лица неоднократно клялись отомстить за смерть Сулеймани.

Иран в 2020 году выдал ордер на арест Трампа и попросил помощи у Интерпола в его задержании по делу об убийстве Сулеймани. Интерпол быстро отклонил запрос, заявив, что его правила для уведомлений запрещают ему «любое вмешательство или деятельность политического» характера.

Вчера, связанная с государством иранская газета Jam Jam опубликовала имена и фотографии 51 американца, которые, по ее словам, участвовали в ликвидации генерала, и находятся «под угрозой возмездия». В список вошли несколько нынешних и бывших высокопоставленных гражданских и военных чиновников США, а также лица, которые, по всей видимости, были военнослужащими, занимающимися обслуживанием самолетов на региональных базах.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что около 60 официальных лиц США были внесены Тегераном в черный список за их причастность к убийству Сулеймани. Недавно Иран объявил , что намерен привлечь к ответственности 127 подозреваемых, имена которых не называются, за причастность и сотрудничество в ликвидации Сулеймани.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил , что Иран столкнется с серьезными последствиями, если нападет на американцев, в том числе на тех, против кого он ввел санкции.

Ранее Курсор писал о попытке убийства Помпео и Болтона: стало известно, кто стоял за этим. Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского БПЛА в Багдаде в 2020 году.