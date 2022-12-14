Попытка убийства Помпео и Болтона: стало известно, кто стоял за этим

Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского БПЛА в Багдаде в 2020 году.

Согласно докладу, неудачной попыткой Ирана убить бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона руководил Мохаммад-Реза Ансари, базирующийся в Сирии командир подразделения «Аль-Кудс» КСИР 840.

Об этом сообщили источники Iran International.

Согласно отчету, в этой неудачной операции предполагалось использовать неиранских агентов для убийства Помпео и Болтона, чтобы скрыть роль Исламской Республики в нападениях. Однако человек, нанятый для операции, был информатором ФБР, сообщили источники сайту, связанному с иранской оппозицией.

Отряду 840 поручено заниматься похищениями и убийствами иностранцев по всему миру, хотя Иран никогда не признавал его существования. В августе выяснилось, что целью иранского заговора с целью убийства были Помпео , а также Болтон.

В то время Министерство юстиции США заявило, что Шахрам Пурсафи, предполагаемый член КСИР, разыскивается ФБР в связи с заговором. Этот заговор был сосредоточен на мести Ирана за смерть высокопоставленного командира КСИР Касема Сулеймани, который был ликвидирован в результате удара американского беспилотника по Ирану в 2020 году.

Ранее в этом году на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи был опубликован анимационный видеоролик, в котором показано убийство бывшего президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ о воздушном ударе по Сулеймани.

Ранее Курсор писал, что в Иране казнили второго участника массовых протестов. Власти сообщили о повешении демонстранта, зарезавшего иранских офицеров во время акции протеста против режима.

Как сообщал Курсор, в Иране в четверг, 8 декабря, казнили протестующего, который был осужден за ранение охранника ножом и перекрытие улицы в Тегеране. Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

Наша редакция писала, что 4 декабря иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.