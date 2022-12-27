Президент Ирана рассказал, что сделает с протестующими

Раиси обвинил «лицемеров, монархистов и все антиреволюционные течения» в массовых демонстрациях.

Во время выступления в Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал «не щадить» участников протеста, которые длятся уже более трех месяцев после смерти Махса Амини.

Об этом сообщает AFP.

Обращаясь к толпе, Раиси обвинил «лицемеров, монархистов и все антиреволюционные течения» в массовых демонстрациях. По его словам, они стремятся «сорвать исламское общество с его высоких целей, распространяя слухи и раскалывая общество».

«Объятия нации открыты для всех, но мы не проявим пощады к тем, кто враждебен», – добавил президент Ирана.

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