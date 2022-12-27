В Иране рассказали, при каком условии готовы разрушить Тель-Авив и Димону

Иран пригрозил, что после первого залпа КСИР заправит свои стратегические ракеты в подземных шахтах для второй волны атак.

Государственная телерадиокомпания Ирана показала видео, в котором говорилось о том, как страна ответит на израильский удар по иранским ядерным объектам. Иран предупредил, что израильские цели будут уничтожены в течение нескольких минут и что последующая волна ракетных обстрелов «разрушит Тель-Авив».

Видео транслировалось по государственному иранскому телеканалу IRIB TV2 17 декабря, а в понедельник о нем сообщила базирующаяся в Вашингтоне группа мониторинга Ближневосточного института исследований СМИ.

Израиль пообещал предотвратить получение Ираном ядерного оружия и неоднократно заявлял, что имеет право наносить удары по иранским объектам, чтобы предотвратить то, что он считает реальной угрозой.

В видео говорится, что Израиль недавно провел учения с США, чтобы имитировать нападение на Иран.

«Давайте предположим, что израильским самолетам удастся добраться до ядерного объекта в Натанзе в целости и сохранности» и нанести ему ущерб, заявили в видео, имея в виду крупный объект, погребенный под горой, где Иран установил передовые центрифуги для обогащения урана.

«Даже если им удастся благополучно покинуть иранское небо, — говорится в видео, — самолетам потребуется «не менее часа», чтобы вернуться на свою базу».

«Вопрос в том, будет ли у них какая-либо база для высадки», — отмечают в видео.

За этими комментариями последовали кадры, показывающие множественные пуски ракет класса «земля-земля» и столкновения с землей, так как в видео говорилось, что Корпус стражей исламской революции обрушит шквал твердотопливных ракет, которые «менее чем за семь минут уничтожат свои цели с большой силой».

В видео передали также, что одной из таких целей является «израильский объект по производству ядерных боеголовок в Димоне». Хотя Израиль никогда не заявлял, что у него есть ядерное оружие, считается, что он обладает арсеналом таких устройств, и считается, что ядерный реактор в Димоне играет ключевую роль в разработке.

Иран также пригрозил, что после первого залпа КСИР заправит свои стратегические ракеты в подземных шахтах для второй волны атак.

Вторая волна оставит Димону «практически разрушенной», а Тель-Авив будет «стерт с лица земли», заявили в видео.

Видео закончилось кадрами 11-летней давности, на которых верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что, если израильтяне «совершат хоть малейшую ошибку, Исламская Республика сровняет с землей Тель-Авив и Хайфу».

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