Президент Латвии прибыл с первым официальным визитом в Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог сегодня устроили в резиденции президента в Иерусалиме государственную церемонию встречи президента Эгилса Левитса и первой леди Латвийской Республики Андры Левите во время государственного визита пары в Израиль.

Во время церемонии Оркестр ЦАХАЛа исполнил национальные гимны Израиля и Латвии. Герцог и Левитс осмотрели почетный караул ЦАХАЛа, после чего провели дипломатическую рабочую встречу.

Президент Исаак Герцог приветствовал президента Левитса на латышском языке, сказав: «Labdien, prezidenta kungs! Sveicam Izraēlas Valstī! Надеюсь, ваш визит будет ценным и незабываемым».

«Я говорю это, потому что я частично латыш, как вы знаете. Моя бабушка Сара Герцог, урожденная Хиллман, родилась в Риге, и я всегда горжусь своим наследием и корнями моей семьи, поэтому я чувствую себя частью вашего народа», — сказал Герцог.

«Мы также очень рады видеть вас, потому что мы два естественных союзника, господин президент. За тридцать лет, прошедшие с тех пор, как наши две страны установили двусторонние отношения, мы построили теплое партнерство, основанное на общих ценностях и общих интересах. Израиль придает большое значение о дальнейшем укреплении и углублении наших двусторонних отношений с Латвией, а также со всеми тремя балтийскими государствами. В Израиле проживает много евреев латышского происхождения, некоторые из которых оставили невероятный след в истории Латвии. Мы с нетерпением ждем возможности использовать этот визит как возможность обсудить пути расширения нашего партнерства с упором на торговлю и коммерцию, совместные научные исследования и академическое сотрудничество», — добавил он.

«Мы благодарны Латвии за подписание закона о компенсации доброй воли латвийской еврейской общине, что является очень важным шагом в реституции еврейской общинной собственности в Латвии, и мы надеемся добиться прогресса в соглашении. о признании двойного израильско-латвийского гражданства. Есть много вопросов для обсуждения сегодня утром и во время вашего визита. Я надеюсь, что вы и ваша жена проведете замечательный визит», — сказал Герцог.

Президент Эгилс Левитс сказал в начале встречи: «Спасибо, господин Президент, за организацию и прием моего первого официального визита в Израиль. Этот государственный визит очень важен для наших двусторонних отношений, потому что в этом году тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами, но, конечно, связи между нашими народами исторически гораздо глубже и продолжительнее».

В понедельник вечером президент Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог устроят торжественный ужин в резиденции президента в честь президента и первой леди Латвии.

Ранее Курсор писал, что в Латвии принят закон о реституции еврейского имущества, захваченного во время Холокоста. Стоимость украденной еврейской недвижимости во время Холокоста, по подсчетам, превысила 47 млн евро. Законопроект предусматривает компенсационные выплаты в размере 40 миллионов евро в течение 10 лет.