В Латвии принят закон о реституции еврейского имущества, захваченного во время Холокоста

Стоимость украденной еврейской недвижимости во время Холокоста, по подсчетам, превысила 47 миллионов евро. Законопроект предусматривает компенсационные выплаты в размере 40 миллионов евро в течение 10 лет.

Парламент Латвии принял законопроект о реституции жертв Холокоста, предусматривающий выплату компенсаций еврейской общине за утраченное имущество.

До начала Второй мировой войны и Холокоста евреи балтийской страны владели школами, детскими домами, культурными учреждениями, больницами и другой собственностью. Однако во время нацистской оккупации около 75 000 евреев Латвии были убиты.

«Это было самое серьезное преступление против человечества, когда-либо совершенное на территории Латвии», — говорится в заявлении латвийского парламента.

Проблема осложняется тем, что многие учреждения, владевшие собственностью, больше не существуют, а наследников найти невозможно. Кроме того, трудно определить точное количество утраченной частной собственности. Однако правительству удалось подсчитать, что стоимость украденной еврейской недвижимости составляет более 47 миллионов евро, исходя из стоимости имущества, принадлежавшего евреям в 1940 году, и стоимости недвижимости на конец 2018 года.

Ранее Курсор сообщал, что пережившие геноцид призывают к состраданию к мигрантам в преддверии Дня памяти жертв Холокоста.

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