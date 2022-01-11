Президент Мексики снова заразился вирусом COVID-19

В понедельник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил через соцсети, что у него было диагностировано заражение коронавирусом нового типа.

В понедельник, 11 января, Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что он снова заразился вирусом COVID-19, а именно — штаммом Омикрон.

Это уже второй случай заражения мексиканского президента с начала пандемии.

Также было сообщено, что президент переносит заболевание в легкой форме. Тем не менее, он будет находиться на изоляции и работать в удаленном режиме.

На период его вынужденной изоляции на различных мероприятиях, где необходимо личное участие должностного лица, его временно будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.

Напомним, президенту Мексики на данный момент 68 лет, он трижды вакцинировался от COVID-19 и в первый раз заразился коронавирусом в конце января прошло года.

Ранее Курсор писал о том, что глава Европарламента скончался в возрасте 65 лет.

Давид Сассоли, который был главой парламента ЕС до января текущего года, умер, как полагается, из-за серьезных осложнений, связанных с нарушением работы иммунной системы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.