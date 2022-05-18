Президент Молдовы заявила, что требует немедленного вывода российских войск из Приднестровья

Майя Санду в Европарламенте подняла вопрос об оккупации Приднестровья войсками рф. Она подчеркнула захватническую роль россии не только в нарушении целостности Молдовы, но и Украины.

Президент Молдовы Майя Санду потребовала, чтобы российские войска были выведены с территории Приднестровья.

На встрече с представителями нескольких политических групп в Европарламенте она заявила: «Россия напала на соседнее государство, как это делали великие державы в прошлом, и ввергла в безграничную трагедию народы Украины и всего европейского континента. Они хотели превратить Украину в то, чем никто не хотел бы стать — геополитический придаток более сильного соседа. Мы все надеялись и ждали, что эти времена уже никогда не вернутся. Но они вернулись».

Она заявила, что вооруженные формирования рф* нарушают нейтралитет республики.

Президент заявила, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Крым — Украина, Донбасс — Украина, Киев — Украина, и всегда будут Украиной», — подчеркнула она.

Ранее «Курсор» передавал, что россия планирует вторжение в Молдову. Согласно информации от украинской разведки, у россии есть четкий план вторжения в Молдову, которое может состояться 9 мая.

Редакция передавала, что ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией. Многие страны-члены ПАСЕ выступили за то, чтобы признать Приднестровье оккупированной россией территорией. Также страны призывают признать этот акт «военной агрессией против Республики Молдова».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!