ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, во вторник, рассмотрит резолюцию, в которой признает вооруженную агрессию россии* против Молдовы в 1992 году, а также оккупацию россией Приднестровья.
Это проект решения, направленный на инициирование окончательного исключения россии из Совета Европы, будет поставлен на голосование.
Депутаты внесли в него ряд поправок, одна из которых касается Приднестровья.
Члены ПАСЕ из Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции призвали ассамблею официально признать оккупацию россией Молдовы. В решении предлагается указать, что ранее «россия совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона».
Курсор ранее писал, что россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Представители рф заявили во вторник, что страна внесла президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников в «черный список».
Также сообщалось, что россия перестала экспортировать зерно из-за внутреннего дефицита. Россия вводит временный запрет на экспорт зерна, основным поставщиком которого она является, в четыре страны бывшего СССР, чтобы обеспечить внутренние поставки и избежать скачка цен.