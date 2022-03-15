ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией

Многие страны-члены ПАСЕ выступили за то, чтобы признать Приднестровье оккупированной россией территорией. Также страны призывают признать этот акт «военной агрессией против Республики Молдова».

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, во вторник, рассмотрит резолюцию, в которой признает вооруженную агрессию россии* против Молдовы в 1992 году, а также оккупацию россией Приднестровья.

Это проект решения, направленный на инициирование окончательного исключения россии из Совета Европы, будет поставлен на голосование.

Депутаты внесли в него ряд поправок, одна из которых касается Приднестровья.

Члены ПАСЕ из Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции призвали ассамблею официально признать оккупацию россией Молдовы. В решении предлагается указать, что ранее «россия совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона».

Курсор ранее писал, что россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Представители рф заявили во вторник, что страна внесла президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников в «черный список».

Также сообщалось, что россия перестала экспортировать зерно из-за внутреннего дефицита. Россия вводит временный запрет на экспорт зерна, основным поставщиком которого она является, в четыре страны бывшего СССР, чтобы обеспечить внутренние поставки и избежать скачка цен.