Президент Польши призвал демонтировать Nord Stream 2

Возврата к привычному ведению бизнеса с рф, когда та воюет с Украиной и оккупирует ее территории, быть не может. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В своем выступлении на втором саммите Крымской платформы он также призвал демонтировать Nord Stream 2 в знак изменения политики Запада в отношении российской федерации.

“Я считаю, что многим из нас нужно посмотреть к себе в душу и спросить себя, что произошло после прошлогодней встречи, не слишком ли много стран показывали россии, что они согласны как-то ее задабривать, чтобы можно было и дальше вести business as usual”, — сказал Дуда.

Польский лидер напомнил, что Nord Stream 2 начал строиться после незаконной аннексии Крыма.

«Изменение политики на Западе — это не просто приостановка или полное прекращение Nord Stream 2, а полный демонтаж этого газопровода», — считает Дуда.

Ранее Курсор сообщал о том, что Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода Nord Stream 2. Об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек, министр по экономическим вопросам и защите климата.

По его словам, запуск трубопровода «категорически невозможен», поскольку это означало бы растущую зависимость от российского газа, чего Европа не может себе позволить.

Отвечая на вопрос об урегулировании газового кризиса, Хабек отметил, что Германия до сих пор справлялась с кризисом достаточно хорошо.

Также Курсор информировал о том, что регулятор Германии приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG. Это решение было принято в связи с тем, что компания Nord Stream 2 должна иметь организационную форму, соответствующую законодательству Федеративной Республики Германия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!