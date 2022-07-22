Вице-канцлер Германии: запуск «Северного потока-2» категорически невозможен

Ранее Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек, министр по экономическим вопросам и защите климата.

По его словам, запуск трубопровода «категорически невозможен», поскольку это означало бы растущую зависимость от российского газа, чего Европа не может себе позволить.

«Это был бы белый флаг», — сказал Хабек.

Отвечая на вопрос об урегулировании газового кризиса, Хабек отметил, что Германия до сих пор справлялась с кризисом достаточно хорошо.

«Мы — сильная страна с сильным взаимодействием между людьми… путин увидит, насколько мы сильны», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!