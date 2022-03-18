Президент ЮАР: НАТО виновато в войне россии с Украиной

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил НАТО в войне в Украине и заявил, что к нему обратились с просьбой выступить посредником в российско-украинском кризисе.

Рамафоса сказал: «Войны можно было бы избежать, если бы НАТО в течение многих лет прислушивалась к предупреждениям своих собственных лидеров и официальных лиц о том, что ее расширение на восток приведет к большей, а не меньшей нестабильности».

Но он добавил, что Южная Африка «не может мириться с применением силы и нарушением международного права».

Президент путин* охарактеризовал действия россии как «спецоперацию» по разоружению и «денацизации» Украины и противодействию тому, что он называет агрессией НАТО.

Киев и его западные союзники считают, что россия развязала неспровоцированную войну, чтобы подчинить себе Украину, которую путин называет искусственным государством.

Рамафоса также сообщил, что путин лично заверил его в том, что переговоры продвигаются. Южноафриканский лидер заявил, что еще не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел бы это сделать.

В пятницу Рамафоса заявил, что Южную Африку попросили выступить посредником в российско-украинском конфликте. Он не сказал, кто просил его вмешаться.

«Есть те, кто настаивает на том, чтобы мы заняли очень враждебную позицию по отношению к россии», — добавил Рамафоса. «Подход, который мы собираемся использовать вместо этого, заключается в том, чтобы… настаивать на необходимости диалога».

«Курсор» писал ранее, что украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников. Российские власти пытаются наскрести новые силы для наступления на Украину. Но большинство боевиков планируют не воевать в Украине, а через нее попасть в страны Европы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!